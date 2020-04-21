КИЕВ, 21 апр — ПРАЙМ. Румынская компания Expert Petroleum в течение пяти лет инвестирует 36,5 миллиона долларов в добычу газа на истощенных месторождениях Украины, сообщила во вторник пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы привлекли международного инвестора для увеличения добычи газа на истощенных месторождениях. Компания Expert Petroleum в течение первых 5 лет инвестирует 1 миллиард гривен (36,5 миллиона долларов — ред.) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры для увеличения добычи газа на истощенных месторождениях", — сообщила пресс-служба компании в Twitter.

Компания Expert Petroleum была основана в 2005 году.