МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) подтвердило корпоративный рейтинг АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) на уровне "Ва2", ухудшив прогноз по нему до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.

"Ухудшение прогноза отражает мнение Moody's о том, что сложные отраслевые условия будут сохраняться, продолжая оказывать давление на финансовые показатели СУЭК в 2020 году", — говорится в документе.

Moody's считает, что угольную промышленность в 2020 году ожидает сложный период, который будет вызван падением цен на газ, изменениями погодных условий в северо-восточной Азии, наращиванием производства ядерной энергии в Японии и Южной Корее, а также стабильными поставками и высокими запасами угля и газа в Европе.

Негативный прогноз, как отмечает агентство, связан со снижением цен на энергетический уголь и неопределенностью в отношении восстановления морских перевозок, что может задержать снижение долговой нагрузки компании в ближайшие 12-18 месяцев.

Агентство подчеркивает, что распространение вспышки коронавируса, которое негативно отражается на перспективах мировой экономики, падение цен на нефть и снижение цен на активы создают серьезный кредитный шок во многих секторах экономики. Горнодобывающий сектор был одним из наиболее пострадавших. В частности, слабость кредитного профиля СУЭК сделала его уязвимым к изменениям настроений на рынках.

СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.