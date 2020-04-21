МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Группа "Русгидро" в первом квартале 2020 года увеличила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 39,008 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.

Выработка по группе "Русгидро" без учета Богучанской ГЭС в первом квартале выросла на 29,6%, до 24,82 миллиарда кВт.ч. Выработка ветровых, солнечных и геотермальных электростанций "Русгидро" увеличилась на 9,4% и составила 0,1 миллиарда кВт.ч.

Выработка электроэнергии объектами генерации группы на территории Дальнего Востока в первом квартале выросла на 5%, до 14,6 миллиарда кВт.ч., что связано с ростом электропотребления в макрорегионе. Отпуск тепла электростанциями и котельными группы "Русгидро" в ДФО за первый квартал составил 12,3 миллиона Гкал, что на 0,6% выше показателя аналогичного периода 2019 года.

"Значительный рост выработки ГЭС обусловлен рекордным притоком воды в водохранилища ГЭС на Волге и Каме в первом квартале из-за аномально теплой зимы, а также увеличением притока воды в водохранилища ГЭС на Дальнем Востоке. В 2020 году половодье в бассейне Волги началось на 3-4 недели раньше обычных сроков", — говорится в сообщении компании.

Общий полезный отпуск электроэнергии энергосбытовых компаний группы за три месяца 2020 года составил 13,5 миллиарда кВт.ч, что на 0,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Незначительное увеличение отпуска связано с климатическим фактором – среднесуточная температура в первом квартале была выше показателя в первом квартале 2019 года практически во всех регионах России, где компании "Русгидро" ведут энергосбытовую деятельность.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, которая объединяет гидроэлектростанции в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,5 ГВт.