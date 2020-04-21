ЛОНДОН, 21 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Действия участников ОПЕК+ и стран G20 могут восстановить рынок нефти раньше, чем закончится экономический кризис, вызванный коронавирусом. Такое мнение во вторник высказали экономисты аналитической группы инвестбанка Citi.

Как отметили эксперты, ситуация на рынке нефти резко ухудшилась в марте, когда сыграли сразу два фактора риска – снижение спроса на нефть и провал сделки ОПЕК+.

Одновременно на фоне замедления мировой экономки из-за пандемии коронавируса существенно сократился спрос на "черное золото". В апреле альянсу ОПЕК+ удалось прийти к соглашению по сокращению добычи нефти, однако эта сделка "пришла слишком поздно", отметили в Citi.

"К сожалению, эта сделка по сокращению производства была достигнута слишком поздно, чтобы компенсировать рекордные темпы избыточного предложения и быстрое снижение мирового спроса", — подчеркнули аналитики.

В настоящее время перспективы восстановления рынка нефти и мировой экономики не выглядят оптимистично, однако совместные действия ОПЕК+ и G20 способны ускорить улучшение ситуации на нефтяном рынке, полагают в Citi. "Мы считаем, что действия, предпринятые ОПЕК+ и G20, должны ускорить восстановление рынка нефти до того, как закончится текущее замедление мировой экономики", — подчеркнули авторы отчета.

При этом экономисты считают, что расклад сил на мировом рынке нефти навряд ли изменится после кризиса, вызванного коронавирусом.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.