ВАШИНГТОН, 21 апр /ПРАЙМ/. Администрация США рассматривает разные варианты помощи американским производителям нефти, что-то может быть озвучено позже, заявил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Терпеть не могу предсказывать, но мы рассматриваем варианты помощи нашим производителям… У нас еще осталось место в хранилищах. Думаю, будут сниженные цены, при которых мы будем хранить больше нефти, чтобы изъять ее с рынка, забрать ее у наших производителей. Нет легкого быстрого решения, как это исправить. Посмотрим. Но мы ищем варианты… Может больше будет оглашено позже", — сказал он.

Накануне стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник обрушились и цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI.