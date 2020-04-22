МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Ограничение добычи нефти в Техасе в связи с текущими условиями на рынке не должно вызвать серьезных юридических сложностей, считает комиссар Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райан Ситтон, традиционно поддерживающий данную идею.

Ранее во вторник комиссия отложила голосование по ограничению добычи нефти в Техасе на 5 мая. Среди причин два других комиссара указали необходимость провести юридические консультации по данному вопросу. При этом регулятор по закону штата имеет право осуществлять подобную практику, хотя не делал этого уже почти 50 лет.

"Честно говоря, я не думаю, что есть какие-то значительные юридические сложности в этом вопросе. Думаю, что просто эта нормальная практика в политическом мире волноваться по поводу того, в чем могут крыться нюансы. Но как вы сказали, у нас есть история применения подобной практики… Так что не думаю, что есть какие-то реальные юридические сложности, который бы могли притормозить нас", — сказал Ситтон в интервью телеканалу Блумберг ТВ.

Он отметил, что формальных обещаний поддержать усилия Техаса по сокращению добычи ни от кого на данный момент нет, однако сам Ситтон находится в контакте со своими коллегами в канадской Альберте, Нью-Мексико и других штатах. "И они постоянно говорят о том, что да, наши производители признают сложность ситуации, и мы признаем, что что-то нужно сделать", — сказал он.

"Я думаю, что Техас подает пример и прокладывает путь для остальных, заявляя о готовности сократить 1 миллион (баррелей нефти в сутки — ред.). От других нам нужны еще 4 миллиона. Я думаю, что это некий толчок для других поступить так же", — добавил комиссар.

Ситтон заявил, что именно поэтому он предлагал провести голосование. Само сокращение, по его задумке, началось бы с 1 июня, но только при присоединении к нему других сторон. "Так мы бы показали, что движемся вперед, а также, если хотите, это позволило бы нам формально зафиксировать все цифры. И при этом мы бы создали стимул для остальных присоединиться", — пояснил он.

Комиссар также добавил, что по его оценке, переизбыток нефти на рынке сейчас составляет около 30 миллионов баррелей в сутки, а нефтехранилища в мире все больше заполняются. В частности, Ситтон полагает, что в первую-вторую неделю мая закончится место для хранения сырья в терминале Кушинг, который является крупнейшим в США.