ВАШИНГТОН, 22 апр /ПРАЙМ/. США продлили разрешение ряду американских компаний на работу с находящейся под санкциями венесуэльской PDVSA до 1 декабря 2020 года, говорится в распространенном в среду сообщении минфина Соединенных Штатов.

"Все транзакции и действия,… которые необходимы для ограниченного поддержания необходимых операций, (выполнения) контрактов и других соглашений,… разрешены до 0.01 по восточноевропейскому времени (7.01 мск) 1 декабря 2020 года", — говорится в документе.

Это разрешение распространяется на Chevron Corporation, Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes (компании концерна GE) и Weatherford International, PLC.