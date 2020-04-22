ВЛАДИВОСТОК, 22 апр /ПРАЙМ/. Дальневосточная распределительная сетевая компания обеспечит дополнительную мощность для подключения модульного инфекционного центра в Уссурийске, который строят военные, сообщает АО "ДРСК".

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров для борьбы с COVID-19. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 миллиарда рублей из резервного фонда. Один из таких центров на 60 койко-мест строится в Уссурийске.

"Основное и резервное электроснабжение медицинского учреждения будет осуществляться от подстанций филиала ДРСК по сетям смежной сетевой организации. Текущая схема сети Уссурийска позволила филиалу компании оперативно обеспечить увеличение мощности для нового корпуса госпиталя без выполнения дополнительных мероприятий по строительству электросетевых объектов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Приморские электрические сети (филиал ДРСК) готовы к выдаче мощности от своих подстанций для медцентра.

Также для борьбы с коронавирусом в ДФО силами Минобороны идет строительство новых медицинских центров на Камчатке и в селе Анастасьевка Хабаровского края. Компании группы "РусГидро" проводят технологическое присоединение медицинских центров к электрической сети, отмечают в компании.