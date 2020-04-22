МЕХИКО, 22 апр /ПРАЙМ/. Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ходе обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным руководители стран выразили надежду на вступление в силу с 1 мая договора ОПЕК+ и G20.

Ранее Кремль информировал, что Путин и Мадуро подчеркнули большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи.

"Мы обсудили (с Путиным — ред.) ситуацию с нефтью. Надеемся, что 1 мая вступит в силу соглашение ОПЕК+ и G20", — сказал Мадуро в ходе телеэфира, который также транслировался в его Twitter.

Накануне стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник обрушились и цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI. Обвал рынка был вызван слабым спросом на нефть из-за коронавируса и переполненными нефтехранилищами в США. События на нефтяном рынке обсудил ряд министров ОПЕК+, которые провели неформальную телеконференцию.

По словам Мадуро, вечером во вторник у него запланированы переговоры с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. "Венесуэльская нефть опустилась в цене до 10 долларов, однако правительство готово к этой ситуации", — добавил президент Венесуэлы.

Ранее политик сообщил, что в телефонном разговоре с Путиным предложил провести 10 мая заседание комитета по мониторингу механизма ОПЕК+ для оценки эффективности соглашений на мировом энергетическом рынке.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.