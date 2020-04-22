ХАБАРОВСК, 22 апр /ПРАЙМ/. Более 1,6 тысячи жилых домов в восьми населенных пунктах Хабаровского края остались без электроэнергии из-за снежного циклона, сообщает в среду региональный главк МЧС России.

Отмечается, что циклон, обрушившийся на Хабаровский край, принес мокрый снег и ветер до 18-23 метров в секунду. В населенных пунктах Солнечного, Ульчского, Комсомольского, Хабаровского, Нанайского, Ванинского районах отмечались нарушения подачи электроэнергии. Ремонтные бригады электросетей оперативно устраняют отключения.

"По состоянию на 7.00 (00.00 мск) 22 апреля без электроэнергии остаются частично восемь населенных пунктов в Нанайском, Ульчском, Солнечном и Хабаровском районах. Всего около 1660 жилых домов. Аварийно-восстановительные работы бригадами электросетей продолжаются", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме восстановления электричества в крае ведется расчистка трассы Хабаровск – Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, которую во вторник закрыли для автобусов из-за метели и плохой видимости. Там выставлено четыре поста ГИБДД. Откроют движение после приведения дороги в нормативное состояние.

Сообщается, что в течение среды циклон еще продолжит оказывать свое влияние на территорию края. На большей части региона пройдет мокрый снег и снег, местами сильный, он будет сопровождаться ветром порывами до 27 метров в секунду. На дорогах края гололед.