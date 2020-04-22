МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell отложила проект по разработке газового месторождения в Северном море, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

"Shell отложила работу на месторождении природного газа Jackdaw в Северном море на фоне сокращения расходов в связи с резким падением цен на нефть", — пишет WSJ.

Аналитики оценивают проект примерно в 1 миллиард долларов. Издание отмечает, что это уже второй отложенный проект Shell в регионе. В марте было отложено до 2021 года решение о продолжении освоения месторождения Cambo к северо-западу от Шетландских островов.

Пандемия коронавируса резко снизила спрос на нефть, что привело к обвалу цен. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.

Ранее в апреле Shell уже отложила работу на проекте Crux gas в Австралии, а также вышла из СПГ-проекта в США, чтобы сохранить деньги. При этом Shell продолжает реализацию проекта Surat по добыче газа в Австралии, хоть и по сокращенному плану.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.