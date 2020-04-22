МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Новые российские газопроводы поменяют расклад сил на мировом газовом рынке, утверждают западные эксперты. Благодаря проектам "Сила Сибири-2" и "Севреный поток-2" Россия сможет "выдавить" американский СПГ из Китая и существенно потеснить его в Европе.

Россия выдавливает США с азиатских рынков газа. Как отмечает американское издание OilPrice, между Россией и Китаем выстраиваются тесные отношения на нескольких уровнях. Это может стать серьезной проблемой для реализации американского газа на азиатских рынках.

OilPrice напоминает, что Россия и Китай успешно реализовали совместный проект "Сила Сибири", стоимость которого составила 400 миллиардов долларов. Этот трубопровод меняет правила игры на газовым рынке, так как позволит ежегодно в течение 30 лет поставлять в КНР минимум 38 миллиардов кубометров газа, напоминает.

"Теперь, когда Китай, по-видимому, пережил пик своей вспышки коронавируса, планы по проекту быстро расширяются в масштабах, – указывает отмечает обозреватель издания Саймон Уоткинс. — Газопровод "Сила Сибири" дает Пекину возможность прекратить покупки американского газа, что станет серьезным аргументом в геополитических спорах США, Китая и России".

По его мнению, новый российский газопровод подрывает геополитическое положение Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Вспышка коронавируса заставила многих забыть о торговой войне Вашингтона и Пекина. Но на самом деле экономическое противостояние двух стран не закончилось", — подчеркивает Уоткинс.

Сегодня Китай потребляет около 300 млрд куб м в год. Более половины этого объема он добывает сам. Еще около 45 куб м импортирует по газопроводу из Туркменистана. Остальное покупает в виде СПГ у Австралии, Катара, России и США.

ОЧЕВИДНЫЙ ТАНДЕМ

Эксперты уверены, что Россия в ближайшие годы существенно увеличит свое присутствие на азиатском рынке газа. "Доля российского газа на китайском газовом рынке пока составляет около 2,5% Но после реализации всех совместных газовых проектов может появиться перспектива увеличить эту долю к 2030 году до 15-20%", — говорит аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

Он отмечает, что "в этом году по "Силе Сибири" планируется поставить в КНР 5 млрд кубометров природного газа". Но уже через пять лет мощность может увеличиться до 38 миллиардов кубометров газа в год, если позволят запасы Ковыктинского и Чаяндинского месторождений и к этому времени будет запущен Амурский газоперерабатывающий завод.

Кроме того, Россия и Китай готовятся к строительству еще одного газопровода "Сила Сибири-2", которые пройдет из Западной Сибири в Китай по территории Монголии. Он позволит увеличить поставки газа в Поднебесную еще на 50 млрд куб м газа в год.

"Безусловно, отношения России и Китая в последние годы крепнут и расширяются во всех секторах, в том числе в нефтегазовом, — отмечает коммерческий директор, совладелец "Нью Рига Финанс Клаб" Петр Бубнов. — Спрос на природный газ уверенно растет от года к году, причем темпы роста в разы больше, чем на другие виды топлива. Газ – экологически чистый, огромное количество тепловых электростанций, в том числе в Китае, переходят на газ, тем более что цена газа на биржах сейчас сопоставима со стоимостью угля. Доля России на газовом рынке огромная – примерно пятая часть мировых запасов и добычи приходится на нашу страну, при этом Китай – третий по величине потребитель газа в мире после США и России. Тандем тут очевиден. И в последние годы Россия активно развивает в том числе восточное направление экспорта – это и "Ямал СПГ" и "Сила Сибири" и другие проекты".

В ЕВРОПЕ ЖДУТ РОССИЙСКИЙ ГАЗ

Потеснить Штаты Россия сможет не только на азиатском газовом рынке, но и на европейском. Причем в Европе возможно даже раньше, считает Калачев. "Новые объемы "Новатэка" с "Ямал-СПГ" в основном идут на европейский рынок и как раз там составляют хорошую конкуренцию американскому СПГ", — объясняет он.

Глава комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст на днях заявил, что "Северный поток-2" необходим Европе. Германия отказывается от энергетики на угле и атоме, из-за чего усиливается значение природного газа. "Запуск "Северного потока — 2" улучшит энергетические перспективы и стабилизирует цены на энергоносители" — уверен Эрнст.

Суть в том, что благодаря "Северному потоку — 2" и "Турецкому потоку" предложение газа на европейском рынке так вырастет, что его подорожание будет практически невозможно. Значит, Вашингтону придется расстаться с планами расширения поставок СПГ в Европу: ценовую конкуренцию с российским трубопроводным газом американский СПГ не выдержит.