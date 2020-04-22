МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Министр энергетики Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против изменения налоговой системы, так называемого демпфирующего механизма, для снижения цен на бензин в РФ, сообщил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Новак сам начал говорить о формировании цены на внутренний бензин. Он напомнил, что депутаты 1 июля прошлого года приняли так называемый демпфирующий механизм, который регулирует цену на бензин… Он подчеркнул, что сейчас цены не растут", — рассказал Миронов.

"Снижения никакого, к сожалению, не будет. Но он (министр — ред.) прямо сказал: "Я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение…". То есть я могу обратиться к президенту с этим вопросом, и он готов подключиться. Но сам он считает, что делать этого нельзя", — пояснил лидер справороссов.

Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост внутренних цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке.

В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены на топливо в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Новак рассказал, что спрос на бензин в России снизился на 50 процентов, на дизельное топливо — на 30 процентов, на авиационное топливо — на 60 процентов, сообщил также Миронов.

"Сначала он (Новак) рассказал о ситуации, рассказал, что происходит с электроэнергетикой, что у нас происходит в нефтегазовой отрасли. Рассказал, что в соответствии с решением ОПЕК+ с 1 мая по 1 июля наши нефтедобывающие компании должны снизить добычу на два миллиона баррелей в сутки. И отметил снижение спроса в России на бензин на 40-50 процентов, на дизтопливо — на 30 процентов, на авиационное топливо на 50-60 процентов", — сказал Миронов.