МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-президент Турции Фуат Октай договорились в ходе телефонного разговора активизировать взаимодействие в сфере транспорта и АПК, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и совместным действиям по увеличению взаимного товарооборота… Михаил Мишустин и Фуат Октай условились активизировать взаимодействие в сфере транспорта и АПК, а также в других областях, представляющих взаимный интерес", — говорится в сообщении.

Также затрагивалась тематика реализации крупных проектов в промышленной и энергетической сферах, включая сооружение в Турции атомной электростанции "Аккую" и эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".