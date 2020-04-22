БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго Эквадора считает, что в связи с падением цен на нефть в стране настал технический момент для отмены субсидий на топливо, но решение должно быть за правительством, сообщил министр энергетики Рене Ортис.

Тема отмены субсидий является очень чувствительной для страны. В октябре прошлого года в Эквадоре вспыхнули протесты, которые продолжались две недели и привели к жертвам. Протестующие, недовольные решением президента лишить их субсидий, блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских.

Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес на время свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль. В середине октября после переговоров с протестующими власти отозвали указ.

"Технический момент для отмены топливных субсидий наступил, но политическое решение за правительством, оно должно быть принято путем консенсуса", — сказал глава минэнерго в интервью MaxTVonline.

Позднее в интервью радио Sonorama он пояснил, что сейчас из-за падения цен на нефть сложился адекватный момент, чтобы пересмотреть действующие правила. Ортис добавил, что отмена субсидий не скажется негативно на потребителе.

В понедельник цена американской нефти WTI, на которую ориентируется Эквадор, с поставкой в мае впервые в истории стала отрицательной, упав до минус 40,32 долларов за баррель. Сейчас цены на нефть постепенно восстанавливаются.