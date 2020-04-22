КИЕВ, 22 апр /ПРАЙМ/. Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".

В феврале "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 15% (до 161,6 доллара) за тысячу кубометров.

"В апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), снизилась до 2,9 тысячи гривен за кубометр. Это на 15% меньше, чем в марте 2020 года", — говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза"

Новая цена рассчитана "Нафтогазом" в соответствии с постановлением кабмина от 24 января и отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.

Украинское правительство обязало "Нафтогаз" с января продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

Власти Украины еще в 2015 году возложили на "Нафтогаз" специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Позднее действие этих обязательств неоднократно продлевалось, последний раз — до 1 мая 2020 года. "Нафтогаз" также запустил программу "Газовый запас", по которой украинцы могут покупать газ заранее по фиксированной цене в размере 6145 гривен (около 248 долларов) за тысячу кубометров с НДС, но без учета транспортировки, для экономии зимой.