МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

В среду вечером трубоукладчик указал новый порт назначения под названием Aberdin, отсутствующий в базах данных сервисов по мониторингу судов. При этом порт с похожим названием — Aberdeen — расположен на северо-восточном побережье Великобритании.

На данный момент "Академик Черский" находится у берегов Португалии. По данным Marine Traffic, до пункта назначения судно должно дойти 1 мая.

"Академик Черский" вышел из Находки 10 февраля и находится в пути уже 73 дня. При этом трубоукладчик постоянно меняет пункт назначения.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре 2019 года сообщал, что использование "Черского" — это один из вариантов достройки "Северного потока-2", но потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.