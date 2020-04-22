МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило новую редакцию паспорта проекта "Сибура" — "Запсибнефтехим", которая отражает техническую корректировку подхода к отражению заемных средств на финансирование проекта, следует из соответствующего распоряжения кабмина и комментария компании.

Согласно предыдущей редакции паспорта, утвержденной в конце 2017 года, схема финансирования "Запсибнефтехима" предполагала общие инвестиции в проект в размере 9,5 миллиарда долларов. При этом инвестиции РФПИ, соинвесторов и банков составляли 2,9 миллиарда долларов, еще 1,75 миллиарда долларов — средства ФНБ, 0,4 миллиарда — ВЭБ, а также 4,45 миллиарда — собственные средства "Сибура".

В новой редакции общий объем инвестиций остается неизменным, но скорректирован подход к отражению заемных средств, в связи с чем инвестиции РФПИ, соинвесторов и банков в сумме отражены в размере 1,1 миллиарда долларов, а "Сибура" — в размере 6,25 миллиарда долларов.

"В паспорт внесены технические изменения, в частности, скорректирован подход к отражению в отчетности данных по заемным средствам. Эти изменения не влияют на ковенанты проекта и условия предоставления займа ФНБ", — уточнили РИА Новости в пресс-службе "Сибура".

Проект "Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена, около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции в год; установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 миллиона тонн в год. Строительство "Запсибнефтехима" было завершено в 2019 году.