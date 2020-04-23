МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Механизм изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке Московской биржи важен для участников рынка, заявил РИА Новости президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

В среду состоялось заседание комитета по срочному рынку, в состав которого входят представители всех основных участников срочного рынка Московской биржи. Она по рекомендации комитета по срочному рынку планирует в ближайшее время ввести механизм изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке. Этот механизм будет действовать только для контрактов, которые обращаются на Московской бирже на основании лицензий от зарубежных площадок.

"Решение комитета — общее решение биржи и индустрии. Расширение планок вечерней сессии — важно, а тот факт, что биржа не сможет предложить оборот инструментов по отрицательным ценам в ближайшее время, хорошо хотя бы тем, что сейчас, когда такая ситуация возможна, это будет учитываться при управление рисками", — сказал Тимофеев, комментируя итоги заседания комитета.

Кроме того, комитет поддержал инициативу Московской биржи по разработке и внедрению механизма проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив. Биржа планирует в ближайшие месяцы обеспечить доработку своих систем и процессов для введения такого механизма. Также Московская биржа проработает и обсудит с участниками меры по снижению рисков при торгах нефтяными контрактами до момента внедрения отрицательных цен.

В среду НАУФОР в обращении к Московской бирже просила предоставить участникам торгов возможность продолжать операции с производными финансовыми инструментами в отношении нефти и других базовых активов при достижении границы ценового коридора производного финансового инструмента в ходе вечерней торговой сессии. В противном случае российские участники торгов будут лишены возможности минимизировать свои убытки и максимально быстро закрывать позиции, также указывалось в письме.