ВЛАДИВОСТОК, 23 апр /ПРАЙМ/. Стивидорная компания "Торговый порт Посьет" в Приморье оштрафована на 300 тысяч рублей на нарушения при перевалке угля, последствия которых попали на видео местного жителя, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

В феврале местное СМИ опубликовало видео, снятое жителем Посьета. На нем видно, как угольная пыль распространилась на большую территорию замерзшей акватории порта, также автор видео показывает карниз дома, покрытый черной пылью, и отмечает, что здание находится далеко от места перевалки угля. Сотрудники транспортной прокуратуры, Росприроднадзора и Роспотребнадзора тогда начали проверку.

"По постановлениям транспортного прокурора Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора акционерное общество "Торговый порт Посьет" и его должностное лицо привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и истощение) в виде штрафов на общую сумму 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, стивидор оштрафован на 100 тысяч рублей по статье "Осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы".

По данным прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что компания не использовала достаточно снегогенераторов и водяных пушек для подавления пыли. Ежедневный контроль влажности угля не проводился. В феврале при погрузке на суда частично отсутствовали пологи для защиты акватории от угольной пыли. Дороги, помещения и причалы были покрыты ею, груз пересыпался через подпорные стенки, отмечает прокуратура.

Тема угольной пыли в Приморье приобрела общественный резонанс после того, как в июне 2017 года мальчик из Находки в ходе прямой линии пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на пыль в городе из-за перевалки угля в порту. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие с экологическими нормами. Власти региона отмечали, что остановят работу стивидоров в регионе, которые не перейдут на закрытую перевалку угля в 2020 году.