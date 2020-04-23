МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Покупатели в Азии и Европе отменили погрузку около 20 грузов сжиженного природного газа (СПГ) в США в июне, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника.

Источники сообщили, что большая часть июньской погрузки СПГ в США была отменена покупателями с заводов Cheniere Energy, Sabine Pass в Луизиане и Corpus Christi в Техасе. Один из источников сказал, что 10 различных компаний отменили в общей сложности 17 грузов с проектов Cheniere, и пять — с завода Freeport в Техасе.

В то же время Cheniere Energy пояснила, что ее контракты на СПГ допускают гибкость, в том числе возможность не забирать грузы, но при этом платить за сжижение.

По данным источников, компании, которые отменили грузы СПГ, включают энергетические компании, такие как Royal Dutch Shell, Total и BP, несколько европейских покупателей, таких как Enel и Uniper и несколько азиатских компаний.

Агентство поясняет, что отмена погрузок произошла на фоне снижения спроса на газ во всем мире из-за коронавируса и падения цен на газ и СПГ до рекордно низкого уровня.