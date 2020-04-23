МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2019 года в размере 18,07 рубля на акцию, суммарно за год — 33,41 рубля на акцию, общие выплаты за год составят рекордные 354,1 миллиарда рублей, сообщает компания.

"Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию общества", — отмечает компания.

Реестр акционеров под дивиденды предлагается закрыть 15 июня.

Таким образом, на дивиденды за 2019 год будет направлено 50% чистой прибыли "Роснефти" по стандартам МСФО, относящейся к акционерам (с учетом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия). Учитывая выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2019 года в размере 15,34 рубля на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2019 год составит 33,41 рубля. Общая сумма дивидендов за 2019 год составит рекордные 354,1 миллиарда рублей.

Совет директоров принял решение созвать годовое собрание акционеров "Роснефти" и провести его в форме заочного голосования 2 июня 2020 года.