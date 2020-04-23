МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на топливо в России снижается четвертую неделю подряд, бензин с 13 по 19 апреля подешевел на 2 копейки, до 44,86 рубля за литр, а дизтопливо — на 4 копейки, до 47,8 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Так, по данным статистического ведомства, к 20 апреля средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 снизилась на 3 копейки, до 42,42 рубля за литр, Аи-95 — также на 3 копейки, до 45,85 рубля, а цена Аи-98 не изменилась и составила 52,07 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 17 центрах субъектов РФ. Наибольшее снижение цен отмечалось в Кызыле – на 1,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.