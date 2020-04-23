МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в четверг вечером по-прежнему растут, но заметно более медленными темпами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.48 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 5,79%, до 21,55 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают на 23,66%, до 17,04 доллара за баррель.

В ходе торгов цены на нефть уверенно росли. Марка WTI дорожала более чем на 30%, превышая отметку в 18 долларов за баррель. Brent в свою очередь дорожала более чем на 12%, почти до 23 долларов. К вечеру четверга рост цен замедлился.

Стоимость нефти восстанавливается после сильного обвала в начале недели, когда цена нефти WTI опускалась до 6,6 доллара за баррель. На настроения инвесторов влиял вопрос относительно переизбытка сырья в условиях низкого спроса. Однако в четверг, согласно данным СМИ, в США регулятор в штате Оклахома заявил, что компании могут закрывать скважины без потери арендованного участка. А Алжир, в свою очередь, уведомил страны ОПЕК+ о том, что немедленно начнет сокращать добычу нефти.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на политические новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские корабли в Персидском заливе.

"Это усиливает напряжение в отношениях США и Ирана. Тем не менее, учитывая перенасыщение рынка нефти, трудно оценить, длительность этой поддержки, если ситуация (с США и Ираном — ред.) не обострится в дальнейшем", — сказал агентству Рейтер аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).