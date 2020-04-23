МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Доходность "Газпрома" от экспорта газа оказалась ниже продаж на внутреннем рынке, однако такую ситуацию нельзя назвать критичной для компании, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Цена газа на голландском хабе TTF в среду составила 67,6 доллара за тысячу кубометров, при формировании экспортной цены газа к этому значению прибавляются также расходы на транспортировку и оплату экспортной пошлины. При этом примерно на уровне европейских хабов Федеральной антимонопольной службой утверждена цена на газ для промышленных потребителей ряда регионов РФ. Например, в Южном федеральном округе стоимость газа установлена на уровне 4859 рублей за тысячу кубометров, что по текущем курсу составляет 64,7 доллара, с 1 июля цена составит 5005 рублей за тысячу кубометров, или 66,6 доллара.

"Средняя цена продажи газа (в 2020 году — ред.) снизится примерно в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом (189 долларов за тысячу кубометров). В результате, в 2020 году складывается уникальная ситуация, когда доходность продаж газа на внутреннем рынке превышает доходность экспорта газа", — рассказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По словам аналитика по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергея Капитонова, цены по контрактам "Газпрома" на данный момент существенно выше спотовых котировок в Европе. Поэтому клиенты компании, у которых есть такая возможность, предпочитают купить СПГ на спотовом рынке, нежели брать газ по контракту с "Газпромом".

"Однако на текущем уровне цен стоит ожидать продолжения мягкого сокращения поставок со стороны поставщиков в целях ребалансировки рынка. Особенно очевидной эта тенденция может стать летом – когда на сезонном снижении спроса цены могут обновить очередные минимумы. В такой ситуации газ "Газпрома" станет более конкурентным", — полагает эксперт.

"Поэтому апокалиптического сценария для "Газпрома", сродни неконтролируемому пике на нефтяном рынке, ждать не стоит. Несомненно, по итогам года существенно упадет как объемный показатель экспорта, так и выручка. Возможно, компании придется провести какие-то меры по оптимизации своей инвестиционной программы. Однако для масштабного долгосрочного кризиса предпосылок пока нет", — заключил он.