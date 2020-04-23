МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. "Эн+ Груп" (En+ Group) создала комитет по ситуации, связанной с коронавирусом и последствиями кризиса, следует из материалов компании.

"Подтвердить создание комитета "Эн+ Груп" по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом и последствиями кризиса", — говорится в материалах.

Как сообщили РИА Новости в компании, комитет создан для управления комплексной системой предотвращения распространения коронавируса на предприятиях группы, обеспечения максимальной защиты сотрудников и непрерывной операционной деятельности.

"При этом комитет будет выполнять и долгосрочную функцию, внося вклад в формирование и обновление стратегии развития группы. Эпидемия показала — подобные кризисы с большой долей вероятности будут не только повторяться, но и учащаться, поэтому, бизнесу необходима адаптационная программа. Она позволит повысить устойчивость компании к современным вызовам", — сказал агентству представитель "Эн+ Груп".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").