МЕХИКО, 23 апр /ПРАЙМ/. Замминистра переработки и нефтехимии Венесуэлы Эрлинг Рохас сообщил о поставке из Ирана катализатора, необходимого для запуска установки каталитического крекинга на нефтеперерабатывающем заводе Кардон.

"Благодаря нашим союзникам, в международный аэропорт Хосефа Камехо (северо-запад, штат Фалькон — ред.) прибыл самолет с катализатором, необходимым для запуска установки каталитического крекинга на НПЗ Кардон", — написал Рохас в Twitter.

Чиновник пояснил, что речь шла о союзниках из Ирана, а катализатор нужен, чтобы возобновить производства бензина на этом нефтезаводе.

Завод Кардон мощностью 305 тысяч баррелей в день входит в состав нефтеперерабатывающего центра Парагуана, крупнейшего в стране и второго по мощности в мире с заявленным объёмом переработки почти в миллион баррелей в день — 72% перерабатывающих мощностей госкорпорации PDVSA на территории Венесуэлы.

По информации СМИ, предприятие остановилось в январе ввиду поломок и износа оборудования, после чего установку крекинга так и не смогли запустить. Закупкам оборудования препятствуют односторонние ограничительные меры США, с чем связывают высокий накопленный износ оборудования в ключевой отрасли для экономики страны.

Ранее в этом году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели в отношении Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.