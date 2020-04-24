МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Прирост запасов газа "Газпрома" в 2019 году за счёт геологоразведки составил 555,6 миллиарда кубометров, говорится в материалах компании.

"Прирост запасов углеводородов ПАО "Газпром" в 2019 году в России за счет ГРР составил 567,7 миллиона тонн условного топлива в нефтяном эквиваленте. В том числе – 555,6 миллиарда кубометров газа, а также 12,1 миллиона тонн нефти и газового конденсата", — сообщает компания.

"Таким образом, коэффициент восполнения запасов газа составил 1,11", — говорится в сообщении.