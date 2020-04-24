МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Квадры" по МСФО в 2019 году составила 753,7 миллиона рублей против убытка в 2,57 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка от продаж за отчетный период выросла на 5,4% — до 53,87 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 1 миллиард рублей против убытка в 3 миллиарда рублей годом ранее.

"Квадра" — генерирующая компания, которая работает в 10 областях Центрального федерального округа — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. В состав "Квадры" входят 20 электростанций, осуществляется эксплуатация 331 котельной и тепловых сетей общей протяженностью 5,9 тысячи километров. Общая установленная электрическая мощность компании – 3,16 ГВт, тепловая — 14,9 тысячи Гкал/ч.