МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении ресурсной базы для экспортных проектов производства сжиженного природного газа (СПГ), документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас исключительное право экспорта СПГ предоставлено недропользователям на участках недр федерального значения, чьи лицензии выданы до 1 января 2013 года и предусматривают строительство завода СПГ или направление добытого природного газа для сжижения на завод СПГ.

С целью расширения ресурсной базы для производства СПГ этим недропользователям после 1 января 2013 года предоставлялись другие месторождения. Кроме того, месторождения под производство СПГ предоставлялись недропользователям, находящимся под контролем компании, уже имеющей право экспорта СПГ. Для увеличения производства и экспорта СПГ закон дает этим недропользователям право на экспорт СПГ.

Эти изменения позволят вовлечь в производство СПГ четыре месторождения с суммарными ресурсами более 1,5 триллиона кубометров газа и будут способствовать загрузке Северного морского пути, на котором СПГ может обеспечить к 2030 году, как минимум, 70 миллионов тонн загрузки, пояснял ранее замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Речь идет о месторождениях Верхнетиутейское, Западно-Сеяхинское, Штормовое и Солетско-Ханавейское, принадлежащие "Новатэку", уточнили РИА Новости в Минэнерго.

Реализуемые в Арктической зоне РФ СПГ-проекты имеют положительный мультипликативный эффект для экономики, в проектах задействованы свыше 800 предприятий и создается порядка 95 тысяч рабочих мест, указывал ранее кабмин. Увеличение производства СПГ в арктических районах также будет способствовать увеличению грузооборота по Северному морскому пути, как это предусмотрено указом президента РФ. Решение этих задач невозможно без вовлечения в производство ресурсной базы новых месторождений на Ямале и Гыданском полуострове, отмечали в правительстве.

Сейчас правом на экспорт СПГ обладают "Газпром", "Газпром экспорт", "Роснефть" и "дочки" "Новатэка" — "Ямал СПГ", "Арктик СПГ-1", "Арктик СПГ-2", "Арктик СПГ-3". При этом в планах "Новатэка" строительство очередного экспортного проекта ("Обского СПГ") на базе месторождений Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское. Компания в феврале сообщала, что сможет принять инвестиционное решение по проекту после принятия поправок в закон об экспорте газа.