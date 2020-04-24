МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. "Газпром" в 2020 году в рамках геологоразведочных работ на территории РФ планирует увеличить запасы газа не менее, чем на 512,7 миллиарда кубометров, основной прирост ожидается на месторождениях на шельфе Карского моря, сообщается в корпоративном журнале компании.

"В 2020 году в рамках ГРР на территории Российской Федерации на нефть и газ, а также с целью поиска структур для подземного хранения природного газа "Газпром" планирует выполнить 15,5 тысяч квадратных километров сейсморазведочных работ ЗD, пробурить 114,5 тысячи погонных метров горных пород, закончить строительством 34 поисково-оценочные и разведочные скважины, получить прирост запасов в количестве не менее 512,7 миллиарда кубометров газа и 2,5 миллиона тонн жидких углеводородов", — говорится в материале.

Основной прирост запасов "Газпром" планирует получить на шельфе Карского моря. В 2020 году, при наличии достаточного финансирования, там планируется строительство двух скважин: поисково-оценочной №2 Скуратовской и разведочной №5 Ленинградской, расположенных на одноименных лицензионных участках. Прирост запасов по Скуратовскому и Ленинградскому лицензионным участкам планируется на уровне 452,7 миллиарда кубометров газа.

В текущем году "Газпром" намерен продолжить ускоренную геологоразведку на месторождениях Ямала (Бованенковском, Харасавэйском и Тамбейском), на шельфе и ключевых месторождениях в Восточной Сибири — Ковыктинском, Чаяндинском и его сателлитах, на участках в Красноярском и Камчатском краях, а также на действующих месторождениях в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в ЯНАО и в европейской части России.

Как сообщил в пятницу "Газпром", прирост запасов газа компании в 2019 году за счет геологоразведки составил 555,6 миллиарда кубометров, а коэффициент восполнения запасов газа — 1,11.