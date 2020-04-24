КИЕВ, 24 апр /ПРАЙМ/. Кабинет министров Украины создал антикризисный энергетический штаб, его возглавил премьер Денис Шмыгаль, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в пятницу, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее компания ДТЭК объявила о выводе в простой с 20 апреля угледобывающего предприятия "Павлоградуголь", в состав которого входит десять шахт, из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины", возникшего в связи невостребованностью украинской электроэнергии. Перед этим ДТЭК остановила шахты "Добропольеуголь", "Белозерская" и центральную обогатительную фабрику "Октябрьская" из-за "системного кризиса в энергетической отрасли Украины".

"Кабмин создал антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По данным компании ДТЭК, из-за импорта электроэнергии из России и Белоруссии снизилась востребованность украинской электроэнергии, из-за чего снизился объем потребления угля на украинских станциях. ДТЭК сообщила, что на складах ТЭС и шахт скопилось около 2,9 миллиона тонн невостребованного угля. В компании также отметили, что на данный момент из-за "системного кризиса в энергетической отрасли" в стране остановлены около 30 угледобывающих шахт, в простое находятся около 40 тысяч работников угледобывающей сферы. После остановки предприятия "Павлоградуголь" еще около 18,7 тысячи шахтеров, работников фабрик и заводов уйдут в простой. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин разрабатывает меры по преодолению кризиса в энергетической отрасли.

ДТЭК — крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Группа развивает бизнес по добыче природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей. Компания принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является украинский бизнесмен Ринат Ахметов.