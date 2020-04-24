КИЕВ, 24 апр /ПРАЙМ/. Власти Украины и США договорились об углублении сотрудничества в сфере энергетики, об этом шла речь во время онлайн-встречи временно поверенного в делах США на Украине Кристиной Квин и временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгой Буславец, сообщает пресс-служба кабмина.

"Временно поверенный в делах США Кристина Квин поздравила Ольгу Буславец с возглавлением министерства энергетики и защиты окружающей среды. Во время онлайн-встречи чиновники обсудили состояние реформ в украинской энергетике и договорились об углублении сотрудничества Украины и США в этой сфере", — сказано в сообщении на сайте правительства.

Отмечается, что сейчас министерство энергетики Украины уделяет особое внимание реализации совместных с США проектов, среди которых проект "Энергоатома" и Westinghouse по диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЭС, а также проект с Holtec International по строительству хранилища отработанного ядерного топлива.

Украина в 2014 году договорилась с Westinghouse о поставках американского ядерного топлива на некоторые блоки украинских АЭС до 2020 года. В январе 2019 года глава минэнерго Украины заявлял, что доля ядерного топлива американской компании Westinghouse, используемого украинскими АЭС, составляет 46%, но после 2021 года она будет превышать долю импорта топлива из России.

Ранее "Энергоатом" и американская Holtec начали строительство хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. Тогда власти Украины заявили, что после его запуска, запланированного на 2020 год, страна станет независимой в вопросе переработки ОЯТ.