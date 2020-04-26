ВАШИНГТОН, 26 апр /ПРАЙМ/. Губернатор нефтедобывающего штата Оклахома Кевин Ститт обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой объявить эпидемию коронавируса стихийным бедствием, чтобы иметь возможность помочь производителям нефти.

"Чрезмерное производство нефти продолжает угрожать экономике", — говорится в письме, размещенном в Twitter губернатора. По его словам, добытые углеводороды негде хранить, а это грозит в том числе и экологическими последствиями.

"Мы просим администрацию объявить пандемию COVID-19 форс-мажорным обстоятельством или стихийным бедствием для единственной цели — защитить производителей", — говорится в письме. В особенности это необходимо для того, чтобы производители не лишились арендованных участков из-за прекратившейся добычи нефти.

Нефтяная индустрия США столкнулась с резким спадом производства из-за одновременного падения спроса и цен на нефть. Фьючерсы на американскую нефть WTI достигали ранее отрицательной цены, отражая затоваренность хранилищ и желание производителей как можно быстрее избавиться от лишней нефти.