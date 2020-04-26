МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Власти США продлили на 30 дней период, во время которого Ирак будет исключен из антииранских санкций и сможет импортировать энергоносители из Ирана, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента США.

Вашингтон ранее неоднократно продлевал исключения для Багдада на периоды в 90 или 120 дней. США в 2018 году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

"Секретарь (госсекретарь Майк Помпео – ред.) сделал исключение из запрета на короткий срок, чтобы дать время (Ираку — ред.) сформировать правительство, пользующееся доверием. После того как правительство будет сформировано, секретарь проведет оценку и решит, возобновлять ли исключения и на какой срок", — передает слова представителя госдепартамента агентство.

Чиновник указал при этом, что США ожидают возобновления сотрудничества с иракским правительством, чтобы "уменьшить зависимость Ирака от ненадежного импорта иранских энергоносителей". Он добавил также, что срок послаблений истечет 26 мая.

Ранее в апреле президент Ирака Бархам Салех поручил главе национальной разведки страны Мустафе аль-Каземи сформировать кабинет министров после отказа предыдущего кандидата на пост премьера Аднана аз-Зурфи завершить эту задачу.