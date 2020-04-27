МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Иркутскэнерго" по РСБУ в первом квартале 2020 года сократилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,947 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка уменьшилась на 3,5% в годовом выражении — до 17,526 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 0,6% — до 11,331 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 6,25 миллиарда рублей, сократившись на 5,5%.

Долгосрочные обязательства компании сократились на 21,9% по сравнению с показателем на конец 2019 года и составили 44,51 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 62,8%, до 34,766 миллиарда рублей.

"Иркутскэнерго" — энергокомпания, включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы. Входит в "Эн+ Груп". Установленная электрическая мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт.