МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии "Эн+ Груп" в первом квартале 2020 года выросла на 10,9% в годовом выражении, до 21,3 миллиарда кВт.ч., говорится в сообщении компании.

Отпуск тепла в первом квартале снизился на 3,8% и составил 10,1 миллиона Гкал.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").