МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" на общем годовом собрании 24 апреля приняли решение выплатить по итогам 2019 года финальные дивиденды в размере 18,1 рубля на акцию, что на 7,7% больше аналогичного показателя за 2018 год, следует из материалов компании.

Таким образом, без учета промежуточных дивидендов за первое полугодие прошлого года, объем дивидендных выплат достигнет около 54,96 миллиарда рублей.

При этом по итогам первого полугодия 2019 года компания выплатила дивиденды в размере 14,23 рубля на акцию (рост в 1,5 раза по сравнению с дивидендами за аналогичный период 2018 года). С учетом этого, суммарные дивиденды за весь прошлый год составят 32,33 рубля на акцию, что на 24,1% больше выплат по итогам 2018 года. Соответственно, общий объем дивидендных выплат составит 98,16 миллиарда рублей.

Как следует из сообщения, итого, на выплату суммарных дивидендов за 2019 год "Новатэк" направит почти 39% от нормализованной чистой прибыли за отчетный период, которая составила 254,002 миллиарда рублей, увеличившись в прошлом году на 5,2%. Этот показатель является ориентиром выплат согласно дивидендной политике компании.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ. Согласно последним публичным данным о размере доли главы компании Леонида Михельсона (на конец апреля 2012 года), под его контролем находилось 24,75% акций компании. "Газпрому" принадлежит 9,99% ценных бумаг "Новатэка", подконтрольным Геннадию Тимченко компаниям Ena Invest и "Волга груп" — 19,16% и 4,3% соответственно. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер — французская Total, которая владеет 19,4% компании.