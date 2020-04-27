МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "Газпром" в 2020 году отмечает значительное снижение доходов в связи с тем, что сокращается объем поставок газа, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на заседании в Совфеде по вопросам газификации субъектов России.

"Я понимаю, что сейчас мы находимся в ситуации, когда нам достаточно тяжело с точки зрения наполнения бюджета субъектов, но я хочу сказать, что и для компании тоже этот год такой же достаточно сложный. Относительно доходной части у нас тоже на сегодняшний день значительное падение произойдет по причине того, что сокращается объем поставок газа", — сказал Маркелов.

Как сообщалось в материалах "Газпрома" в феврале, компания ожидает получения прибыли группы по МСФО по итогам 2019 года в размере 21,4 миллиарда долларов. Выручка группы при этом, по оценкам "Газпрома", по итогам 2019 года снизится до 126 миллиардов долларов со 132 миллиардов в 2018 году.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2019 году снизилась на 30,3% по сравнению с 2018 годом и составила 651,124 миллиарда рублей. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) уменьшилась на 8,1%, до 4,76 триллиона рублей.