МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Цены производителей на автомобильный бензин в марте выросли по сравнению с февралем на 0,9%, на дизельное топливо — снизились на 2,3%, следует из данных Росстата.

При этом потребительские цены на бензин в марте по отношению к прошлому месяцу выросли на 0,1%, а на дизтопливо снизились на 0,1%.

Как поясняет Росстат, в марте снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в 12 субъектах РФ. Из них более всего цены снизились в Республике Мордовия – на 1,1%, Республике Марий Эл и Кировской области – на 0,4%.

Увеличение цен на бензин на 0,2% и более отмечалось в 19 субъектах РФ (кроме автономного округа, входящего в состав области). Из них заметнее всего бензин подорожал в Камчатском крае – на 1,1%. В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 0,1%, в Санкт-Петербурге – цены не изменились.

"В марте 2020 года по сравнению с февралем 2020 г цены производителей на бензин в среднем увеличились на 0,9%. В 10 субъектах РФ бензин стал дороже – от 0,6% в Ленинградской области до 10,4% в Иркутской области. В Омской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне февраля 2020 года. В 6 субъектах РФ бензин стал дешевле – от 0,4% в Пермском крае до 11,6% в Оренбургской области", — уточняет Росстат.

Потребительские цены на автомобильный бензин в марте в среднем по стране превышали цены производителей в 2,3 раза (в марте 2019 года – в 2,7 раза), заключает ведомство.