МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Россия увеличила производство сжиженного природного газа в первом квартале 2020 года на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,3 миллиона тонн, только в марте — на 1,2%, до 2,7 миллиона тонн, следует из материалов Росстата.

При этом по сравнению с февралем показатель марта вырос на 3,1%, сообщается в материалах службы. Как уточнили РИА Новости в Росстате, в январе производство СПГ в России в месячном выражении увеличилось 5,7%, до 2,846 миллиона тонн, в феврале снизилось на 6,3%, до 2,665 миллиона тонн, а в марте снова поднялось — до 2,747 миллиона тонн.

В то же время общая добыча природного газа в России по итогам первого квартала снизилась на 7% год к году, до 161 миллиарда кубометров, а в марте — упала на 13,7%, до 51,4 миллиарда кубометров. В месячном выражении показатель уменьшился на 2,5%.

Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то в первом квартале она выросла на 6,2% в годовом выражении, до 24,9 миллиарда кубов. По итогам же только марта показатель увеличился на 3,2% год к году и на 5,3% к февралю, до 8,4 миллиарда кубометров.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2019 году выросло на 47,7%, до 29,5 миллиона тонн, добыча природного газа — на 0,8%, до 644 миллиардов кубов, а добыча ПНГ — на 6,9%, до 94,7 миллиарда кубов.