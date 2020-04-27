МЕХИКО, 27 апр /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил временным президентом и главой совета директоров компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса.

"В соответствии с Указом №4191 президентом государственной компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) и ее совета директоров назначен гражданин Асдурбаль Хосе Чавес Хименес, в качестве исполняющего обязанности", — говорится в официальной газете правительства Венесуэлы, копия которой опубликована в Twitter министерства промышленности.