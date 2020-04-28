МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Польша хочет попробовать наложить арест на активы российского трубопровода "Северный поток — 2" в случае, если польская компания PGNiG не получит от "Газпрома" деньги, которые ей причитаются по Стокгольмскому арбитражу. Об этом заявил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальский в беседе с изданием Wprost.

В конце марта текущего года польская компания PGNiG заявила о том, что выиграла дело у российского газового экспортера — компании "Газпром" — иск в Стокгольме по Ямальскому контракту. В Варшаве считают, что теперь польской компании причитаются шесть миллиардов злотых (порядка $1,43 миллиарда). В "Газпром экспорте" еще рассматривают решение этого суда и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.

Ковальский заявил о том, что Варшава обладает "юридическими инструментами" для взыскания с "Газпрома" этих денег.

"Прежде всего следует наложить арест на акции компаний "Северный поток" и "Северный поток — 2". Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении "Газпрома" в контексте взыскания тех шести миллиардов злотых, которые нам причитаются", — считает он.

Ранее PGNiG обвиняла российскую сторону в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и пригрозила, что обратится в Еврокомиссию.

Напомним, что Ямальский контракт, датированный 1996 годом, предусматривает поставки Россией в Польшу до десяти миллиардов кубометров газа в год.

Срок действия договора — 2022 год.

В 2012году по этому договору стоимость газа для Польши была снижена на 10%, позднее, в 2015 году, PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж об очередном снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена российского топлива не соответствует состоянию рынка.