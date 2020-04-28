МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток британского нефтегазового гиганта BP, приходящийся на акционеров, в первом квартале 2020 года составил 4,365 миллиарда долларов против прибыли годом ранее на уровне 2,934 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненный убыток составил 0,22 доллара против прибыли в 0,14 доллара за первый квартал 2019 года. Квартальная выручка ВР составила 59,54 миллиарда долларов, что на 12% ниже показателя годичной давности.

Компания отмечает, что в первом квартале средняя стоимость нефти марки Brent составила 50,1 доллара за баррель против 63,13 доллара за баррель в первом квартале прошлого года.

Объем добычи BP, с учетом доли "Роснефти", составил в отчетном квартале 3,715 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2,8% ниже аналогичного показателя предыдущего года. Объем добычи без учета доли "Роснефти" составил 2,579 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 2,9% ниже показателя годичной давности. По предварительной оценке компании, убыток BP от участия в "Роснефти" по итогам первого квартала составил 17 миллионов долларов против прибыли в 567 миллионов долларов годом ранее.

Компания прогнозирует, что добыча во втором квартале будет ниже по сравнению с первым кварталом. "Существуют значительные неопределенности в отношении введения ограничений на добычу ОПЕК+, влияния цен на объемы, продажу активов, рыночные ограничения в связи с недостатком спроса на нефть и влиянием COVID-19", — говорится в сообщении.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.