МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить рекордные дивиденды по итогам 2019 года в размере 37,96 рубля на обыкновенную акцию, сообщает компания.

Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 26 июня.

"Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" в 2019 году в денежной форме в размере 37,96 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 рубля на одну обыкновенную акцию)", — говорится в сообщении.