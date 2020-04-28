МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минэнерго наблюдает рост производства сжиженного природного газа в России, несмотря на сложную ситуацию на рынке, по итогам первых двух месяцев текущего года показатель увеличился более чем на 17%, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

"По итогам прошлого года производство СПГ возросло более, чем на 50% по сравнению с 2018 годом и достигло 40,5 миллиарда кубометров. За первые два месяца 2020 года мы видим прирост производства СПГ уже более 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — написал министр.

Он отметил, что в мире усиливается тенденция к глобализации газового рынка. Многие страны, в том числе Катар, Австралия, Малайзия и другие, успешно развивают СПГ?торговлю.

"Мы внимательно следим за изменением рыночной конъюнктуры, но здесь важно, что Россия имеет гармонично развитую инфраструктуру не только для поставок трубопроводного газа, но и поступательного наращивания мощности для производства СПГ", — сообщил Новак.