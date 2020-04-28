МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в первом квартале текущего года выросла в 6,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,61 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 2,4% и составила 241,018 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 3,7%, до 27,59 миллиарда рублей.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.