МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Минэнерго гарантирует, что в России не будет дефицита топлива при любом развитии ситуации на рынке, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"… Чтобы в будущем не допустить несоразмерного сокращения предложения на рынке нефтепродуктов, Минэнерго России в режиме реального времени мониторит ситуацию с наличием необходимых запасов топлива во всех регионах страны. При любом развитии ситуации мы гарантируем, что дефицита не будет", — написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

Он напомнил, что из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом, в апреле в некоторых регионах спрос на бензин в рознице был ниже на 40–50%, спрос на дизельное топливо — примерно на 30%. На этом фоне выпуск бензина в РФ в апреле снизился на 16%, а производство дизельного топлива, напротив, увеличилось на 6–7%, отметил министр.

Новак рассчитывает, что в течение года рынок не столкнется с резкими колебаниями цен на топливо. "Для этого созданы необходимые налоговые и регуляторные инструменты", — сказал он.

Министр также отметил, что особое внимание уделяется обеспечению нефтепродуктами аграриев. "На период с марта по ноябрь 2020 года рекомендуемые объемы поставок составляют 239 тысяч тонн автобензина и 2 миллиона 135 тысяч тонн дизельного топлива. Эти объемы позволят полностью обеспечить проведение весенних полевых работ и осенний сбор урожая", — заключил он.