МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Перестановки в нефтяной отрасли Венесуэлы были необходимы, но пока неясно, сможет ли новое руководство справиться с задачами, особенно в условиях экономических санкций, считает замдиректора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сменил высшее руководство нефтяной отрасли с целью проведения реформ, назначив временным министром нефти руководителя министерства промышленности и производства Тарека Эль Аиссами, а временным президентом и главой совета директоров госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA) в ранге замминистра нефти — двоюродный брата покойного президента Уго Чавеса Асдурбаля Хосе Чавеса Хименеса.

"Перестановки напрашивались, учитывая, что проблемы с PDVSA были давно, учитывая, что бывшее руководство компании в лице генерала Кеведо и остального менеджмента, видимо, не справлялись с задачами по повышению уровню добычи нефти и уменьшению уровня коррупции на предприятии. Все-таки о коррупции говорил в свое время и сам президент Мадуро, это ни для кого не секрет. Поэтому перестановки напрашивались, другое дело, сможет ли новое руководство справиться с задачами, особенно в условиях экономических санкций, но я думаю, ответа пока ни у кого нет", — сказал эксперт РИА Новости.

Что касается Тарека Эль Аиссами, это довольно знаковая фигура среди чавистов, отметил Розенталь, но его репутация в западном мире достаточно одиозная. Он входит в число чиновников, на которых наложены индивидуальные санкции в США.

"В Венесуэле долгое время было так, что президент PDVSA был и министром нефти. Например, Рафаэль Рамирес занимал оба поста. После его ухода и перехода в оппозицию власть старается разделять и не назначать одного и того же человека на обе должности. Это более осторожный подход, когда один и тот же чиновник не получает слишком много власти", — добавил Розенталь.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.