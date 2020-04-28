МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по РСБУ в первом квартале снизилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,725 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

"Снижение чистой прибыли на 26%, до 4,7 миллиарда рублей, связано, в основном, с падением выручки", — поясняется в сообщении "Юнипро".

Так, выручка компании за отчетный период снизилась на 6,2%, до 22,234 миллиарда рублей. Сокращение выручки относительно результатов аналогичного периода предыдущего года обусловлено уменьшением выработки электростанциями компании и снижением цен на рынке на сутки вперед (РСВ), отмечается в сообщении.

Себестоимость продаж составила 15,742 миллиарда рублей, что выше уровня первого квартала 2019 года на 1,4%. Прибыль до налогообложения за отчетный период сократилась на 26% в годовом выражении и составила 5,969 миллиарда рублей.

Капитал и резервы компании на 31 марта увеличились с конца 2019 года на 3,7%, до 133,209 миллиарда рублей, долгосрочные обязательства сократились на 9,6%, до 7,616 миллиарда, краткосрочные — на 1,3%, до 9,309 миллиарда рублей.

"Юнипро" занимается производством и продажей электроэнергии и мощности. Компании принадлежат пять тепловых электростанции? общей мощностью 11,2 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. 83,73% акции? "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.